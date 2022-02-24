Російські війська вторглися на територію України з Криму [ Редактировать ]
Російські війська також вторглися на територію України з Криму. Це відео оприлюднила Державна прикордонна служба з пункту пропуску.
Видно, як повз камеру спостереження суне техніка. Вантажівки, бронетранспортери, бойові машини десанту.
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