Українські протиповітряні сили збили шостий російський літак [ Редактировать ]
Щойно надійшло повідомлення про те, що українські протиповітряні сили збили шостий російський літак. Сталося це поблизу Краматорська. Ще п'ять літаків і два гелікоптери були збиті ще вранці. Всі - на сході.
по теме
О 9.40, з боку Білорусі гелікоптер неподалік мосту перед пунктом пропуску "Славутич" здійснив обстріл.
З'явилось звернення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
В Хмельницькій області, в місті Старокостянтинів, на Вінниччині - у Тульчині та Бохані, горять військові частини.
За попередньою інформацією, що надійшла від керівництва ООС, українські Збройні сили збили п'ять російських літаків та один гелікоптер.
В межах Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської й Житомирської областей. Росіяни атакують не лише зі своєї території, а й з території Білорусі. Застосовують системи "Град", артилерію, важку техніку і навіть стрілецьку зброю, - повідомляють у Держприкордонслужбі.