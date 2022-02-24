З'явилось нове звернення президента [ Редактировать ]
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Дорогі мої українці .... демократичний..і ми це зробимо слава Україні...
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