На Львівщині вранці пролунали вибухи на військових об'єктах [ Редактировать ]
Зараз на зв'язку Львів. Наша кореспондента Христина Гашенко на звязку зі студією. Христино тобі слово
На Львівщині вранці пролунали вибухи на військових об'єктах розташованих у Кам'янці, Бродах та Новому Калинові. За офіційною інформацією - обстріли вели Не з повітряних суден. У місті всі режимні об'єкти знаходяться під посиленою охороною.
Максим Козицький, голова Львівської облдержадміністрації:
Львівський аеропорт поки що не піддався атаці. Він посилено охороняється, так само охороняється злітно-посадкова смуга, щоб не дати противнику можливість приземлити власні повітряні судна.
Андрій Садовий, міський голова Львова:
Готуємося до прийому українців з інших регіонів, комунікуємо з нашими партнерами за кордоном, жорстка координація, субординація.
У Львові закриті школи. У садках працюють чергові групи. Хоч усіх батьків вранці попросили дітей залишити вдома.
Великі черги біля банкоматів, а також на заправках. Люди намагаються чим по швидше заправити автівки. У чергах на пальне навіть комунальні служби. За нашою інформацією - на деяких АЗС пальне закінчується. Правоохоронці просять бути пильними на вулицях.
Максим Козицький, голова Львівської облдержадміністрації:
Є повідомлення антитерористичного штабу про те, що люди в камуфляжній формі можуть бути диверсантами. Позначка це червона стрічка, будьте пильними.
Спокійна ситуація на львівському кордоні. На виїзд з України всього 130 авто.
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