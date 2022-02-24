На виїзд із України всього 130 авто

Зараз на зв'язку Львів. Наша кореспондента Христина Гашенко на звязку зі студією. Христино тобі слово

На Львівщині вранці пролунали вибухи на військових об'єктах розташованих у Кам'янці, Бродах та Новому Калинові. За офіційною інформацією - обстріли вели Не з повітряних суден. У місті всі режимні об'єкти знаходяться під посиленою охороною.

Максим Козицький, голова Львівської облдержадміністрації:

Львівський аеропорт поки що не піддався атаці. Він посилено охороняється, так само охороняється злітно-посадкова смуга, щоб не дати противнику можливість приземлити власні повітряні судна.

Андрій Садовий, міський голова Львова:

Готуємося до прийому українців з інших регіонів, комунікуємо з нашими партнерами за кордоном, жорстка координація, субординація.

У Львові закриті школи. У садках працюють чергові групи. Хоч усіх батьків вранці попросили дітей залишити вдома.

Великі черги біля банкоматів, а також на заправках. Люди намагаються чим по швидше заправити автівки. У чергах на пальне навіть комунальні служби. За нашою інформацією - на деяких АЗС пальне закінчується. Правоохоронці просять бути пильними на вулицях.

Максим Козицький, голова Львівської облдержадміністрації:

Є повідомлення антитерористичного штабу про те, що люди в камуфляжній формі можуть бути диверсантами. Позначка це червона стрічка, будьте пильними.

Спокійна ситуація на львівському кордоні. На виїзд з України всього 130 авто.