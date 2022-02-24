Россия напала на Украину 24 февраля. В это время российские звезды шоу-бизнеса отреагировали на вторжение и жестко осудили действия Владимира Путина.

В нашем материале читайте, кто из артистов осудил жесткую агрессию Кремля.

Российский актер Максим Виторган и бывший муж Ксении Собчак опубликовал черный квадрат в соцсети Instagram и подписал коротко: "Позор".

Шоумен Максим Галкин сообщил, что он находится на связи с родными и друзьями из Украины.

"С утра на связи с родными и друзьями из Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!".

Певец Валерий Маледзе также не остался в стороне и записал эмоциональное видео. На нем он призвал решить вопрос методом мирных переговоров.

"Нам дан язык. Говорите, как есть! Путин напал на Украину! На всю Украину! Нам не нужна Россия! Нас не от кого спасать, только от России!" – отметил Меладзе.

Музыкант Андрей Макаревич также не остался в стороне.

"Ну что, все еще думаем, что несем мир и независимость в Донбасс? Или просто напали на Украину? " - написал он в Facebook.

Ведущий Иван Ургант написал: "Страх и боль. Нет войне".