Військовослужбовці Нацгвардії знищили чотири російські танки на об'їзній дорозі під Харковом.

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В Херсонській області, в селі Новоолександрівка Каланчацького району зі сторони АР Крим рухається колона з 20 одиниць військової техніки.

У зоні відчуження, зруйновано міст через річку Черевач.

Внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа у 5-поверховому будинку в Чугуєві. Загальна площа пожежі - 100 кв.м. Загинув неповнолітній хлопчик. Є поранені. Рятувальники евакуювали з палаючого будинку 15тьох його мешканців.

На Чернігівщині в місті Ніжин під час бомбардування аеродрому ДСНС загинула одна людина.

Військовослужбовці Нацгвардії знищили чотири російські танки на об'їзній дорозі під Харковом.

На Кіровоградщині поблизу села Богданівка на території військової частини загорілися склади. Особовий склад знаходиться на безпечній відстані. Гасіння пожежі здійснюють підрозділи ЗСУ.

Правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102.