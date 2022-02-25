Российский корабль в Черном море подбил румынское судно (фото) [ Редактировать ]
Бункеровщик "Миллениум Спирит" под флагом Румынии в 12 милях от порта Южный был подбит российским кораблем. Об этом сообщил командующий Генштабом ВСУ Валерий Залужный.
Обстоятельства выясняются, связи с судном нет.
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