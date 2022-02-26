Военные удерживают аэропорт в Василькове, под Обуховом высаживается российский десант [ Редактировать ]
Военную базу и взлетную полосу в Василькове Киевской области удалось удержать силами ВСУ и территориальной обороны. Об этом сообщила мера Василькова Наталья Баласинович.
Противник понес потери. По территории Обуховского района отмечается высадка десанта, который агрессора сбрасывает прямо в поля.
С помощью меток, противник формирует ДРГ и пытается продвигаться в сторону райцентров и двигаться к расположению бригады тактической авиации в Василькове.
Просим всех граждан немедленно сообщать о подозрительных лицах в полицию.
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