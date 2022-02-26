Флот агрессора сообщает о "контртеррористической операции" в украинских водах [ Редактировать ]
Флот агрессора сообщает о "контртеррористической операции" в украинских водах. Об этом сообщает Госпогранслужба.
ВМС страны-агрессора закрыли район в северо-западной части Черного моря, якобы для контртеррористической операции.
"Пребывание кораблей и судов в данном районе будет расцениваться, как террористическая угроза", - говорится в сообщении, которое российские ВМС распространяют открытыми каналами безопасности судоходства. Следует отметить, что на северо-западе Черного моря украинский, а не русский берег.
Напомним, что сегодня ночью вражеский дрон атаковал корабль Морской охраны Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников". Впоследствии беспилотник был сбит на подлете в Черноморск, а корабль продолжил службу. Кроме того, утром пограничники Измаильского отряда наблюдали активность вражеских дронов.
Беспилотные летательные аппараты агрессора с высоты около 1 км разведывали на побережье Черного моря и реки Дунай.
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