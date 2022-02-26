Флот агрессора сообщает о "контртеррористической операции" в украинских водах. Об этом сообщает Госпогранслужба.

ВМС страны-агрессора закрыли район в северо-западной части Черного моря, якобы для контртеррористической операции.

"Пребывание кораблей и судов в данном районе будет расцениваться, как террористическая угроза", - говорится в сообщении, которое российские ВМС распространяют открытыми каналами безопасности судоходства. Следует отметить, что на северо-западе Черного моря украинский, а не русский берег.

Напомним, что сегодня ночью вражеский дрон атаковал корабль Морской охраны Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников". Впоследствии беспилотник был сбит на подлете в Черноморск, а корабль продолжил службу. Кроме того, утром пограничники Измаильского отряда наблюдали активность вражеских дронов.

Беспилотные летательные аппараты агрессора с высоты около 1 км разведывали на побережье Черного моря и реки Дунай.

С начала открытого вторжения в Украину Россия попала по меньшей мере в три гражданских судна в Черном море.