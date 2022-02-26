Настал момент принять Украину в ЕС - Зеленский [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсудил дальнейшую помощь стране на фоне российской военной операции. Зеленский также поднял вопрос о вступлении Украины в Евросоюз.
Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС.
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"Вас уже хотят расколоть и поделить так же, как пытаются поделить сегодня Украину. Защищайте себя. Так же, как мы защищаем себя."
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