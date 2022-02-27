В Чернигове российские войска нанесли ракетный удар по центру города [ Редактировать ]
В Чернигове российские войска нанесли ракетный удар по центру города. Как сообщил секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако, враг целился по зданию Черниговского горсовета.
Но попал во дворы между областной стоматологией и жилой девятиэтажкой. Это атака на мирное население города.
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