В России доллар уже продают по 153 рубля [ Редактировать ]
Российский "Тинькофф Банк" продавал сегодня доллары по 153 рубля.
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