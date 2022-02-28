Большая колонна российской бронетехники едет через Бородянку в сторону Макарова. Макаров - около Житомирской трассы - главной магистрали из Киева на Запад. Время 8:15

В колонне очень много бензовозов. Из бензовозов стреляют по гражданским, чтобы не трогали топливо.