Колонна российской бронетехники идет через Бородянку в сторону Макарова [ Редактировать ]
Большая колонна российской бронетехники едет через Бородянку в сторону Макарова. Макаров - около Житомирской трассы - главной магистрали из Киева на Запад. Время 8:15
В колонне очень много бензовозов. Из бензовозов стреляют по гражданским, чтобы не трогали топливо.
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