ВСУ уничтожили российский самолет [ Редактировать ]
Вооруженные силы Украины совместно с Национальной гвардией и полком "Азов" уничтожили российский самолет. Он обстреливал поселок Сартана и Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
Наши уважаемые военные - Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и полк "Азов" уничтожили вражеский самолет российских кафиров, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя.
по теме
Государственная служба специальной связи и защиты информации опубликовала в Telegram обновление за минувшие сутки от Вооруженных Сил Украины
Далекобійник Олександр - із Кременчука. Везе російському асфальтному заводу устаткування, яке виготовляють у нас. Каже, перспектива великої війни - не вкладається в голові. Але, 2014 рік навчив готуватися до всього.
Переговоры России и Украины должны начаться в течении часа - представитель Зеленского Вениславский
Российские оккупанты снизили темпы наступления, однако все еще продолжают попытки наступления на отдельных направлениях