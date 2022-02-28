Киев станет Сталинградом для Путина - Монастырский [ Редактировать ]
Денис Монастырский
Источник: МВД Украины
Источник: МВД Украины
Киев станет Сталинградом Путина. Об этом заявил во время интервью на Майдане Независимости глава МВД Украины Денис Монастырский. Министр рассказал о зверствах российско-фашистских войск на украинской земле для десятков иностранных СМИ.
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