ВСУ уничтожили колонну российских военных, которая днем отправилась со стороны Николаева в направлении Баштанки. Наступление остановлено, сообщает глава Кировоградской ОГА Мария Черная.

Целый день мы следили за передвижением колонны оккупантов со стороны Николаева. Теперь я могу поделиться хорошими новостями.

Колонна русских военных пришла к Баштанкам, где встретила жестокое сопротивление. Здесь ее разбомбила наша авиация, а местная терроборона гоняла по полям.

Захватчики сбежали в сторону Нового Буга. Но это им не помогло. Наши ВСУ обстреляли и сожгли остальную часть колонны - несколько десятков единиц бронетехники. По состоянию на сейчас (20:30 - ред.) наступление остановлено.

Напомним, что по данным Генштаба, россияне сосредоточились на окружении Киева и наступлении на Николаев.