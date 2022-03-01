ВСУ уничтожили вражескую колонну в Николаевской области (видео) [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
ВСУ уничтожили колонну российских военных, которая днем отправилась со стороны Николаева в направлении Баштанки. Наступление остановлено, сообщает глава Кировоградской ОГА Мария Черная.
Целый день мы следили за передвижением колонны оккупантов со стороны Николаева. Теперь я могу поделиться хорошими новостями.
Колонна русских военных пришла к Баштанкам, где встретила жестокое сопротивление. Здесь ее разбомбила наша авиация, а местная терроборона гоняла по полям.
Захватчики сбежали в сторону Нового Буга. Но это им не помогло. Наши ВСУ обстреляли и сожгли остальную часть колонны - несколько десятков единиц бронетехники. По состоянию на сейчас (20:30 - ред.) наступление остановлено.
Напомним, что по данным Генштаба, россияне сосредоточились на окружении Киева и наступлении на Николаев.
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