В Сибири и на Дальнем Востоке России проходят акции против войны с Украиной (видео) [ Редактировать ]
В России начались назначенные на 6 марта антивоенные акции. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
В Новосибирске, по данным издания "Тайга.Инфо", на антивоенной акции задержали 96 человек. В Иркутске, как сообщает "Иркутский инсайдер", задержаны 18 человек.
Сообщается о задержании активистки в Краснодаре - из-за анонса антивоенной акции в соцсетях.
Всего, по данным "ОВД-Инфо", с 24 февраля, когда началась война в Украине, в России на антивоенных акциях задержали 8349 человек.
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