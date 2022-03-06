Россияне протестуют против войны в Украине

В России начались назначенные на 6 марта антивоенные акции. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

В Новосибирске, по данным издания "Тайга.Инфо", на антивоенной акции задержали 96 человек. В Иркутске, как сообщает "Иркутский инсайдер", задержаны 18 человек.

Сообщается о задержании активистки в Краснодаре - из-за анонса антивоенной акции в соцсетях.

Всего, по данным "ОВД-Инфо", с 24 февраля, когда началась война в Украине, в России на антивоенных акциях задержали 8349 человек.