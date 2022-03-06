Британские журналисты попали под обстрел под Киевом (видео) [ Редактировать ]
Российские военные под Киевом открыли огонь на поражение по журналистам британского телеканала Sky News, которые снимали эвакуацию мирных жителей.
Напомним, что во время утренней эвакуации из Ирпеня Киевской войска России обстреляли мирных жителей. Известно о погибшей семье.
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