Украина выиграла четвертое "золото" Паралимпиады-2022 [ Редактировать ]
Фото: социальные сети
Украина выиграла четвертое "золото" Паралимпиады-2022. Его завоевала харьковчанка Оксана Шишкова на 15-километровой дистанции в лыжной гонке.
Для Шишковой - это второе "золото" Игр-2022 в Пекине.
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