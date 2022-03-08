Россияне планируют перебросить под Киев до тысячи "вагнеровцев" - Генштаб [ Редактировать ]
На Восточном направлении группировка Объединенных сил проводит оборонную операцию в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного района. Идет круговая оборона Мариуполя. На Северном и Западном направлениях продолжается ведение оборонной операции в Полесском, Волынском и Северском операционных районах. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 18:00.
- Группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления и сдерживания противника, производит его поражение и устойчивое удержание оборонных рубежей вокруг города.
- Определенными силами Вооруженные Силы продолжают оборону Чернигова.
- На юге осуществляется прикрытие морского побережья, ведется оборона и близлежащих населенных пунктов.
- В других направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.
- Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск.
- По имеющейся информации, с целью пополнения потерь противник осуществляет скрытую мобилизацию под видом учебного собрания. Также с целью прекращения оттока личного состава военным руководством ВС РФ принято решение о запрете разрыва контрактов на прохождение военной службы.
- С целью усиления группировки войск на направлении Киева оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании "Лига" (бывшая ППК "Вагнер").
- Оккупанты продолжают удерживать гражданское население в качестве заложников, повреждают гражданские дома, грабят местных жителей, осуществляют диверсии на объектах гражданской инфраструктуры, размещают вооружение и военную технику в густонаселенных кварталах населенных пунктов, похищают автомобильную технику в гражданской одежде.
- По состоянию на это время противник значительно снизил темпы продвижения, его личный состав был деморализован.
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