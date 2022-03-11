NFT украинского флага от Pussy Riot продан за $6,75 млн [ Редактировать ]
NFT украинского флага от Pussy Riot продан за $6,75 миллиона. Газета Washington Post назвала ситуацию в Украине "первой в мире криптовойной".
На данный момент Украина собрала свыше $40 млн в виде пожертвований в криптовалюте, причем NFT внесли более $7 млн в эту общую сумму.
2 марта NFT украинского флага был продан пулу доноров за 2 250 ETH ($6,75 млн). Работа ушла с аукциона украинской DAO, соучредителем которой 24 февраля была участница Pussy Riot из России Надежда Толоконникова. Вырученные средства будут переданы в фонд Come Back Alive.
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