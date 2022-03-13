На Чернобыльской АЭС восстановили электроснабжение. Все системы охлаждения будут работать в штатном режиме.

Об этом сообщает Энергоатом.

Как рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, сегодня благодаря невероятным усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго", наших атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС, захваченное российскими оккупантами.

"Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе. Теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок будут снова работать в штатном режиме, не от резервного питания.

Подчеркиваю, что ЧАЭС это объект украинской энергетики, и нам не нужна никакая помощь со стороны кого-либо для обеспечения или возобновления электроснабжения на наши объекты", - говорится в сообщении.

Министр Галущенко снова призвал международные сообщества помочь в защите ядерных объектов.

"Поэтому я еще раз обращаюсь к нашим международным партнерам, Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ: помогите нам защитить ядерные объекты! В настоящее время крайне необходимо заставить врага покинуть АЭС и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов атомной энергетики Украины", - написал он.