Под Киевом под обстрелами оккупантов погибли оператор телеканала FoxNews и украинская журналистка [ Редактировать ]
Фото: стоп-кадр из видео
Под Киевом, на северо-востоке села Горенка, в результате российского обстрела погиб оператор телеканала FoxNews, гражданин Ирландии Пьер Закревский и украинская журналистка Александра Куршинова. Об этом пишет советник главы МВД Антон Геращенко.
Их коллега - журналист FoxNews Бенджамин Холл, ранен.
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