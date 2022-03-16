В Киевской области российские оккупанты устроили погром в городском совете Бучи. И захватили сотрудников и волонтеров. Об этом сообщается в Facebook Бучанского городского совета.

Сообщается, что вчера вечером оккупанты устроили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен сотрудников и волонтеров, которые до последнего под обстрелами помогали жителям города.

Список пленных:

Гапченко Дмитрий Александрович;

Черкасский Леонид Ефимович;

Цыган Николай Владимирович;

Ющенко Анатолий Викторович;

Уманец Владимир Александрович (охрана);

Матюк Сергей Александрович.

Также сообщается, что, уезжая, оккупанты выбросили их паспорта и другие документы. Власти Бучи просят Офис президента и другие органы помочь в освобождении заложников.