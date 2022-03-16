Оккупанты устроили погром в горсовете Бучи и захватили заложников [ Редактировать ]
В Киевской области российские оккупанты устроили погром в городском совете Бучи. И захватили сотрудников и волонтеров. Об этом сообщается в Facebook Бучанского городского совета.
Сообщается, что вчера вечером оккупанты устроили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен сотрудников и волонтеров, которые до последнего под обстрелами помогали жителям города.
Список пленных:
- Гапченко Дмитрий Александрович;
- Черкасский Леонид Ефимович;
- Цыган Николай Владимирович;
- Ющенко Анатолий Викторович;
- Уманец Владимир Александрович (охрана);
- Матюк Сергей Александрович.
Также сообщается, что, уезжая, оккупанты выбросили их паспорта и другие документы. Власти Бучи просят Офис президента и другие органы помочь в освобождении заложников.
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