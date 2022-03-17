Берлін немає ресурсів приймати українських біженців [ Редактировать ]
Берлін вже немає ресурсів приймати українських біженців. Наступні на черзі - Мюнхен та Гамбург. Станом на сьогодні до Німеччини прибули майже 180 тисяч українців. Німецькі депутати запросили до Бундестагу міністерку внутрішніх справ країни. Щоб вона пояснила, як уряд забезпечує безпеку жінок та неповнолітніх біженців. І розповіла, чи контролюють силовики людей, які приїжджають в країну. Тетяна Логунова розкаже більше.
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