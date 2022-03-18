"Кривава дипломатія росії": грузинськи хроніки [ Редактировать ]
Почалася - примусом до миру, і закінчилася - підписанням угоди. Російсько-грузинська війна 2008 року. Чимало військових фахівців кажуть: росія в Україні - намагалася повторити сценарій грузинської війни. Але - цей план з тріском провалився.
Тож на що розраховувала москва на початку? Наш наступний матеріал із циклу "Кривава дипломатія росії". Серія - грузинські хроніки.
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