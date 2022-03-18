Почалася - примусом до миру, і закінчилася - підписанням угоди. Російсько-грузинська війна 2008 року. Чимало військових фахівців кажуть: росія в Україні - намагалася повторити сценарій грузинської війни. Але - цей план з тріском провалився.

Тож на що розраховувала москва на початку? Наш наступний матеріал із циклу "Кривава дипломатія росії". Серія - грузинські хроніки.