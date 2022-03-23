Французская компания Renault отказывается покидать рынок России [ Редактировать ]
Французская автостроительная компания Renault отказалась выходить с рынка России. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал клиентов и другие предприятия начать бойкотировать против Group Renault.
Об этом пишет в Twitter Кулеба.
"Не то чтобы кого-то удивляет, когда Renault поддерживает жестокую захватническую войну в Европе. Но ошибки должны иметь цену, если они повторяются. Я призываю клиентов и предприятия по всему миру бойкотировать Group Renault", - написал Кулеба.
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