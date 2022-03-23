Без перемирия, но с гуманитарными коридорами: о чем договорились Кулеба и Лавров (видео)

10 марта министры иностранных дел Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба провели первые переговоры после начала российского вторжения в Украину. Договориться о прекращении огня стороны не смогли. "Подробности" собрали главные заявления дипломатов