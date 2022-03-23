Министерство молодежи и спорта Украины исключило из состава национальной сборной по фигурному катанию Анастасию Шаботову, сообщается на официальном сайте Украинской федерации фигурного катания.

Вице-президент организации Даниль Амирханов сообщил, что Федерация не принимает таких решений, они в компетенции Министерства молодежи и спорта. Именно это ведомство отстранило спортсменку.

Причиной, по которой Шаботову исключили из сборной, не озвучивается, однако, ранее стало известно, что она поставила лайк публикации российского фигуриста Евгения Плющенко на публикацию в Instagram, в которой он поддерживает военную агрессию России против Украины.

По словам 40-летнего фигуриста, "специальная операция в Украине была неизбежна". Анастасия Шаботова успела убрать свое одобрение позиции Плющенко, но скандал оказался неизбежным.

Спортсменку сразу осудили ее партнерши по сборной Украины: Анастасия Архипова и Таисия Спесивцева.