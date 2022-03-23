Фигуристку Анастасию Шаботову исключили из состава сборной Украины [ Редактировать ]
Министерство молодежи и спорта Украины исключило из состава национальной сборной по фигурному катанию Анастасию Шаботову, сообщается на официальном сайте Украинской федерации фигурного катания.
Вице-президент организации Даниль Амирханов сообщил, что Федерация не принимает таких решений, они в компетенции Министерства молодежи и спорта. Именно это ведомство отстранило спортсменку.
Причиной, по которой Шаботову исключили из сборной, не озвучивается, однако, ранее стало известно, что она поставила лайк публикации российского фигуриста Евгения Плющенко на публикацию в Instagram, в которой он поддерживает военную агрессию России против Украины.
По словам 40-летнего фигуриста, "специальная операция в Украине была неизбежна". Анастасия Шаботова успела убрать свое одобрение позиции Плющенко, но скандал оказался неизбежным.
Спортсменку сразу осудили ее партнерши по сборной Украины: Анастасия Архипова и Таисия Спесивцева.
по теме
Международная федерация плавания (FINA) из-за вторжения россии в Украину отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях
Питерский "Зенит", московский ЦСКА и казанский УНИКС исключены из розыгрыша баскетбольной Евролиги в сезоне 2021/22
Відкликання франшизи на використання бренду українського організатора азартних ігор Parimatch в Росії не означає, що компанія припиняє там працювати, отримувати прибутки й своїми податками фінансувати країну-агресора
Видео получилось жестким и категоричным в адрес россии
Під час авіаударів у Сумах загинули чемпіон України із самбо Артем Прийменко і вся його сім’я