Зеленський звернувся до депутатів шведського парламенту [ Редактировать ]
Володимир Зеленський / Фото: соцмережі
В четвер, 24 березня, президент України Володимир Зеленський звертається до депутатів шведського парламенту щодо війни Росії проти нашої країни.
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