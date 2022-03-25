В Славутиче запретили передвигаться по городу из-за снайперов [ Редактировать ]
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Городские власти Славутича, Киевская область, в пятницу, 25 марта, запретили жителям передвигаться по городу.
Причиной этого стало присутствие снайперов.
Об этом сообщает пресс-служба Славутичского городского совета.
"Срочно, всем запрещается передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобилях. Работают снайперы", - говорится в сообщении.
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