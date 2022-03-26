Артистка Евгения Власова рассказала о том, что в первые дни начала полномасштабного вторжения россии в Украину переживала непростые времена. Звезда рассказала, что не могла поддаваться панике и показывать свой страх, так как боялась напугать этим дочь. Этим музыкант поделилась в социальной сети Instagram.

В Киев к вокалистке приехали мама и брат. Часто семье приходилось спускаться в убежище, расположенное на территории подземной парковки, ведь рядом с их домом падали бомбы российских оккупантов. Из-за сильного стресса у мамы артистки начались серьезные проблемы со здоровьем. Было подозрение на инсульт.

Первые 2 дня мы провели в подземном гараже в холоде и сумраке. На второй день у моей мамы отказали ноги и отняло речь, мы думали инсульт. Трижды приезжали доктора, откачивали ее и говорили, что инсульта нет. После чего мы приняли решение быть дома, несмотря ни на что. Дома было немного легче, но все так же страшно.

Певица говорит - самым страшным испытанием было будить дочь во время бомбежки, чтобы спуститься в укрытие.