россия боится ПВО Украины: в разведке Британии рассказали почему [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Разведка Великобритании доложила, что россия стреляет по густонаселенным районам Украины издалека, чтобы не подвергать опасности свои самолеты.
Данные британской разведки по российскому вторжению в Украину обнародовало Минобороны Великобритании.
В частности, в отчете отметили, что, запуская бобы издалека, россия бережет свои самолеты от украинских сил противовоздушной обороны.
"россия продолжает полагаться на "дистанционные" боеприпасы, запускаемые с российского воздушного пространства, чтобы уменьшить уязвимость своих самолетов к украинским силам ПВО", – говорится в сообщении.
Также в разведке отметили, что воздушно-ракетные силы россии продолжают наносить удары по целям по всей территории Украины, включая многие цели в густонаселенных гражданских районах.
Отмечается, что отказ или уменьшение применения этого оружия усложнит положение россии, связанное с ограниченными запасами, что заставит россию вернуться к менее современным ракетам или пойти на больший риск для своих самолетов.
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