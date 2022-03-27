Разведка Великобритании доложила, что россия стреляет по густонаселенным районам Украины издалека, чтобы не подвергать опасности свои самолеты.

Данные британской разведки по российскому вторжению в Украину обнародовало Минобороны Великобритании.

В частности, в отчете отметили, что, запуская бобы издалека, россия бережет свои самолеты от украинских сил противовоздушной обороны.

"россия продолжает полагаться на "дистанционные" боеприпасы, запускаемые с российского воздушного пространства, чтобы уменьшить уязвимость своих самолетов к украинским силам ПВО", – говорится в сообщении.

Также в разведке отметили, что воздушно-ракетные силы россии продолжают наносить удары по целям по всей территории Украины, включая многие цели в густонаселенных гражданских районах.

Отмечается, что отказ или уменьшение применения этого оружия усложнит положение россии, связанное с ограниченными запасами, что заставит россию вернуться к менее современным ракетам или пойти на больший риск для своих самолетов.