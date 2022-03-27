Оккупанты сожгли дом лидера "Другої ріки" Валерия Харчишина [ Редактировать ]
Оккупанты сожгли дом лидера "Другої ріки" Валерия Харчишина под Гостомелем. Туда попал снаряд
Для моих детей этот дом – их дом. Их Украина. Вчера он полностью сгорел. Орки попали в него. У моих детей теперь нет "их Украины".
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