Країни Євросоюзу влаштували повітряний міст для українських біженців [ Редактировать ]
Повітряний міст відкрито. Перші українські біженці, які втекли від війни до Молдови, прилетіли звідти до Німеччини. Які ще європейські країни готові підтримати Кишинів і прихистити українців - Тетяна Логунова розкаже.
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