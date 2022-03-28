Голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами. Це випливає з його виступу перед жителями громади, заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Він зрадив інтереси країни, зрадив українських захисників та односельчан. Іван Столбовий зараз збирається працювати з тими, хто вбиває наших людей та руйнує наші міста.

Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за державну зраду, на голову Балаклійської громади чекає 15-річне ув‘язнення до довічного позбавлення волі.

Таке покарання буде для кожного, хто сяде за стіл переговорів з російськими окупантами!