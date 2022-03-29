Член російської делегації дав коротке інтерв’ю у перерві між перемовинами [ Редактировать ]
Фото: стоп-кадр із відео
У вівторок, 29 березня, член російської делегації Володимир Мединський дав коротке інтерв’ю у перерві між перемовинами України з россією щодо вирішення конфлікту.
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