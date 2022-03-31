Частина російських сил була виведена з Чорнобильської АЕС. Це CNN підтвердило джерело в Пентагоні.

Об'єкт потрапив в руки росіян в перші дні вторгнення в кінці лютого, що викликало побоювання щодо дотримання стандартом безпеки в Чорнобильській зоні відчуження.

Переміщення російських військ біля Чорнобиля і в інших місцях навколо Києва відбулося через день після того, як міністерство оборони росії заявило, що окупаційні сили будуть "деескалувати" навколо Києва.

Попри заяви росії, Київ і прилеглі міста протягом останніх 24 годин піддавалися тривалим російським бомбардуванням.

З початку повномасштабної війни з Україною росія націлилась на захоплення ядерних об’єктів. Спершу російські війська вторглися у зону відчуження й окупували ЧАЕС.

Росіяни відмовляли працівникам станції здійснювати ротацію, а на небезпечній території розмістили склад боєприпасів. Крім того, перший час вони здійснювали маневри у повітрі з метою звинуватити Збройні сили України у атаці.

Унаслідок дій терористів трапилась аварія з постачанням електроенергії, яка загрожувала розгерметизації сховища з ядерними відходами. Тільки після втручання міжнародних спільнот зусиллями українців катастрофи вдалось уникнути.

Згодом росіяни з’явилися й на Запорізькій АЕС, за яку точилися активні бої. Ворог здійснював підступні обстріли, провокуючи пожежу на майданчику станції.