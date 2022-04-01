Для чого ця африканська країна підтримує рашистів?

Африканська Еритрея - серед короткого переліку країн, які проголосували "проти" під ухвалення резолюцій у Генеральній Асамблеї ООН.

Нагадаю, в цих документах війну рф проти України засудили, закликали якнайшвидше припинити та визнали - російський режим серед іншого здійснює злочини проти людства.

Тож для чого ця африканська країна підтримує рашистів і чому в кремлі готові платити Еритреї та не тільки, обкрадаючи при цьому власне населення - дивіться в сюжеті.