Африканська Еритрея підтримує дії кремля: за що москва готова платити [ Редагувати ]
Африканська Еритрея - серед короткого переліку країн, які проголосували "проти" під ухвалення резолюцій у Генеральній Асамблеї ООН.
Нагадаю, в цих документах війну рф проти України засудили, закликали якнайшвидше припинити та визнали - російський режим серед іншого здійснює злочини проти людства.
Тож для чого ця африканська країна підтримує рашистів і чому в кремлі готові платити Еритреї та не тільки, обкрадаючи при цьому власне населення - дивіться в сюжеті.
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Це справа, на яку суд відреагував блискавично швидко - позов Україна подала після початку цієї війни, і вже 7 березня був перший раунд слухань.
Верховна Рада напередодні звернулася до Генерального секретаря ООН із закликом посередництва у припиненні війни.
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