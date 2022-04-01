Осетини заявили про намір приєднатися до складу росії та готуються до референдуму [ Редагувати ]
Частина російських військових, яку кремль перекинув із самопроголошених Абхазії та Південної Осетії, вже знищені українськими захисниками.
Водночас самі осетини заявили про намір приєднатися до складу росії та навіть готують проведення референдуму.
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