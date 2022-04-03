Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати готові "дуже скоро" запровадити нові санкції проти росії. Таку заяву він зробив у ефірі MSNBC Sunday, відповідачі на запитання, як США відреагує на заклик Володимира Зеленського ввести нові санкції за злочини рф у Бучі.

Коли йдеться про наші санкції, ми завжди говорили, що ми продовжуватимемо чинити тиск на президента путіна, на кремль, на всіх, хто його оточує, включаючи олігархів і приближених, які надають повноваження цій війні проти України… Тому я підозрюю, що дуже скоро ви побачите додаткові дії.

Речник Держдепу також заявив, що США зроблять все можливе для притягнення відповідальності винуватців цього злочину.

Ми вже побачили, що російські війська скоїли військові злочини. Тепер ми робимо, ми збираємо інформацію, по-перше, щоб висвітлити те, що вони роблять, але й також для того, щоб забезпечити притягнення до відповідальності всіх тих, хто вчинив ці злочини. Це наша місія.

Нагадаємо, що до розслідування злочинів рф у Бучі закрикали й лідери ЄС.