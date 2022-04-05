Прокурор Міжнародного Кримінального Суду розпочав розслідування воєнних злочинів [ Редагувати ]
Прокурор Міжнародного Кримінального Суду розпочав розслідування воєнних злочинів, скоєних російськими військами на території України. Йдеться про масові вбивства цивільного населення у містах та селах, які контролювали окупанти. "Ніхто, крім росіян, не міг вчинити ці звірства" - заявив речник Єврокомісії Пітер Стано. Тим часом відвідати Бучу і на власні очі побачити наслідки своєї політики - Володимир Зеленський запросив Ангелу Меркель та Ніколя Саркозі. Чому український президент згадав саме цих колишніх європейських лідерів? Що вони відповіли? І як Євросоюз може покарати Росію за воєнні злочини проти мирного населення у Бучі. Тетяна Логунова розкаже.
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