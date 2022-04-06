Колишній мер міста Рубіжне Сергій Хортів не просто перейшов на бік російських загарбників, а й передає окупантам інформацію про людей з проукраїнською позицією. Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі одного з українських телеканалів.

Ось цей останній випадок з мером Рубіжного. Там зовсім все погано. В тому плані, що мер, крім того, що перейшов на сторону окупантів, він ще й активно з ними співпрацює у плані виявлення українських активістів. Він їх просто здає. Такий уже стовідсотковий зрадник, який здає окупантам людей з проукраїнською позицією.

Гайдай додав, що Україна змогла "трохи поламати плани окупантів, які хотіли зробити картинку, як мер міста передає окупантам ключі, і як їх з радістю зустрічають".

Він пояснив, що зробив подання на президента і президент підписав указ про запровадження військово-цивільної адміністрації у Рубіжному. Це призвело до того, що "мер тепер ніхто" і він не потрібен нікому, навіть окупантам.

1 квітня стало відомо, що мер Рубіжного Сергій Хортів зрадив Україну і перейшов на сторону окупантів. У мережі опублікували відео, в якому Хортів у стилі рашистської пропаганди називає ЗСУ "нацистами" і закликає скласти зброю.

З Хортівим не було зв’язку з перших днів російського вторгнення, тому 4 березня голова Луганської ОДА Сергій Гайдай призначив керувати Рубіжним голову Сєвєродонецької РДА Романа Власенка.

Нагадаємо, що в Луганській області серед голів громад виявилися чотири зрадники: у Рубіжному, Міловому, Марківці та Станиці Луганській.