Сирійці допомагатимуть розміновувати Україну [ Редагувати ]
Розміновувати Україну допомагатимуть сирійці. Тамтешні рятувальники, які на собі відчули жахливі наслідки "руского міра", вирішили створити для українських колег відеопосібник.
У ньому діляться досвідом, як вижити під час нищівних ударів і рятувати людей в умовах війни.
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