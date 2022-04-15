Перекопали Рудий ліс і жили в ньому. Журналісти разом з українськими військовими інспектують зону відчуження, яка 36 днів перебувала під окупацією російської армії.

Дивуються безглуздим діям ворога, який сам себе опромінив, і місцями фіксують суттєве підвищення радіоактивного фону.

Відкриті для відвідування і двері самої ЧАЕС, де понад місяць в заручниках у ворога провели співробітники станції та нацгвардійці, які її охороняли.

Яким полишили об'єкт окупанти, та чи безпечно там зараз - розкажемо далі.

-Вот бюро пропусков у нас во что превратилось. Это как военных в 8 утра всех собрали, после этого вскрыли кабинеты здесь, офицеры находились, вот вскрыли, вот во что это все превратилось.

Перекинуті догори ногами кабінети й суцільний гармидер. Так виглядає Чорнобильська АЕС після 36-ти днів окупації. Російські війська захопили станцію у перший день повномасштабного вторгнення - 24 лютого.

Віктор, працівник екологічного центру:

Ну, я думаю 24 числа я і побачив на мосту, потомушо я живу недалеко, осьо біля острова, я побіг подивився як вони тарабанили гусеницями.

Захоплення станції почалося з десантування окупантів. Вони зламали системи доступу. Спершу проникли 9 осіб. Коли підтягнулося підкріплення - російські солдати обеззброїли нацгвардійців, які охороняли об'єкт. Їх та співробітників ЧАЕС взяли у заручники. Про це розповів інженер фізичного захисту Чорнобильської атомної електростанції Валерій Семенов.

Валерій Семенов, інженер фізичного захисту Чорнобильської атомної електростанції:

Максимально обеспечивали безопасность ядерных объектов, то есть функция даже при этом наша не поменялась, в особо важные зоны, скажем так, оккупанты не зашли.

Але намагалися. В один з останніх днів перед виходом зі станції російські солдати хотіли потрапити до сховища відпрацьованого ядерного палива. Це найнебезпечніше, що є в зоні відчуження. Але доступу туди окупанти не отримали - завадили працівники. Загалом, кажуть, на самому об'єкті внаслідок окупації не сталося нічого такого, що могло б становити радіаційну небезпеку. Чого не скажеш про територію довкола.

Євген Крамаренко, голова Державного агентства з управління зоною відчуження:

Чуєте? От зараз виміряєм радіаційний фон, він уже пищить, показує перевищення, от місце, де російські військовослужбовці в забрудненій території рили окопи, як видно, для людей, для важкої техніки, для, для танків.

У перші дні війни через Чорнобиль щодня заходило по 500-600 одиниць важкої техніки ворога, - заявив голова Державного агентства з управління зоною відчуження Євген Крамаренко. При цьому, достеменно невідомо скільки росіян у період окупації базувалися у зоні відчуження. Зокрема і в найрадіоактивнішому її місці - Рудому лісі.

-Дуже багато рили, дуже багато. Багато їх залишків від їжі, вони тут і жили в цьому лісі. І багато поспалювали.

Після аварії на ЧАЕС у 1986-му основний шар радіонуклідів, що тоді ліг на ґрунт, нині - на глибині 30-ти 40-ка сантиметрів. Отож своїми земляними роботами та ще й підпалами росіяни порушили природний бар'єр.

-Фон повишений на участках в Чорнобилі по бета і по гама ізлучєнію. Превышает в 4-5 раз, а то и больше. Есть разные места. На коре на дереве тоже есть радионуклиды, которые потом при сгорании становятся более, больший фон и сами параметры в измерении.

Ще кілька днів до виходу російських військ з зони відчуження у соцмережах з'явилася інформація, ніби до Гомельського республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини постійно звозять російських солдатів, які окопалися у Рудому лісі.

Окрім того, білоруські ЗМІ писали, що один росіянин помер внаслідок променевої хвороби. Ще 26 осіб - у тяжкому стані.

Ярослав Ємельяненко, співзасновник Чорнобильського університету та керівник найбільшого національного туроператора до Зони відчуження:

Є правила поводження з цією територією. Вони обов'язкові для виконання, бо радиація це фізика - вона працює без урахування статусів чи погонів. При наявності мінімального інтелекту у командування чи солдатів, можна було уникнути цих наслідків. Країна мавп.

Коли окупанти покидали Київську область, то через зону відчуження загалом пройшло 10 тисяч одиниць важкої техніки.

Сергій, кухар на Чорнобильській атомній електростанції:

Выходили когда, так шли 5 суток, они днем ехали беспрерывно, везли добро, я так понимаю из Бучи, Ирпеня, вывезли у нас все, столовая моя разграблена, общежитие мое разграблено.

За свідченнями очевидців, окупанти вивезли з Прип'яті та Славутича все, що змогли - техніку, посуд, одяг. Усе це, звісно ж провезли забрудненою зоною.

А потім, вкриті радіоактивним пилом скарби відправляли з білоруських поштових відділень у свої Сизрані та Сиктивкари. Є вірогідність, що опромінення, нехай навіть у малих дозах, ризикують отримати і близькі російських злочинців-мародерів.

Зазначу, що вояки РФ відзначилися і на самій станції. Окупанти розграбували ремонтно-технологічне обладнання, а також знищили документацію та архів ЧАЕС, який збирався десятиріччями, - повідомив Голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота.