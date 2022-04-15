російській окупанти викрали вже декілька сотень українців у Запорізькій області. Серед них - посадовці, політики, журналісти, освітяни.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух в Facebook.

"Не можна мовчати. Ще два місяці тому ми збиралися за одним столом і вирішували важливі питання та долю області. А сьогодні вони в російському полоні і ми повинні кричати про це на весь світ", - написав він.

Він також оприлюднив список захоплених у полон голів населених пунктів області, посадовців та депутатів і закликав поширювати його з хештегами #викрадені #abducted: