Окупанти викрали сотні українців в окупованих районах Запорізької області - голова ОВА [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російській окупанти викрали вже декілька сотень українців у Запорізькій області. Серед них - посадовці, політики, журналісти, освітяни.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух в Facebook.
"Не можна мовчати. Ще два місяці тому ми збиралися за одним столом і вирішували важливі питання та долю області. А сьогодні вони в російському полоні і ми повинні кричати про це на весь світ", - написав він.
Він також оприлюднив список захоплених у полон голів населених пунктів області, посадовців та депутатів і закликав поширювати його з хештегами #викрадені #abducted:
- ПРИЙМА Сергій Миколайович, голова Мелітопольської районної ради. Викрадений 13.03.2022 зі свого будинку у Мелітополі.
- ДУДКА Віктор Іванович, депутат обласної ради. Викрадений 06.04.2022 зі свого будинку.
- МАТВЄЄВ Євген Сергійович, Дніпрорудненський міський голова. Викрадений 13.03.2022 зі свого будинку у Дніпрорудному.
- ЛИПКА Ірина Володимирівна, Молочанський міський голова. Викрадена 31.03.2022 зі свого будинку.
- САМОЙДЮК Іван Гнатович, перший заступник міського голови м. Енергодар. Викрадений 19.03.2022 на блокпосту біля Благовіщенки.
- ЧУБ Олександр Олександрович, заступник Токмацького міського голови. Викрадений 02.04.2022 на блок посту у м. Василівка в напрямку Запоріжжя.
- РИКУН Володимир Миколайович, Михайлівський селищний голова. Викрадений 06.04.2022 з робочого місця.
- ЮРЧЕНКО Олексій Сергійович, керуючий справами виконавчого комітету Бердянської міської ради. Взятий у заручники 06.04.2022 у гуманітарному центрі ЦДЮТ.
- ЯВОРСЬКИЙ Сергій Веніамінович, староста с. Верхня Криниця. Викрадений 26.03.2022 у с. Верхня Криниця.
- ДІБРОВСЬКИЙ Олексій Володимирович, депутат Пологівської міської ради, член фракції "Слуга народу". Викрадений 25.03.2022 у с. Вербове.
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