Над Запоріжжям збили дві ворожі ракети [ Редагувати ]
Над Запоріжжям сили ППО збили дві ворожі ракети. Внаслідок падіння уламків постраждала жінка, її госпіталізували. Про це повідомляє пресцентр Запорізької ОВА.
Під час повітряної тривоги в одному з районів Запоріжжя сталася надзвичайна подія. За попередніми даними, засобами ППО було збито дві ворожі ракети, уламки яких впали у житловому кварталі. Від вибуху у будинках повилітали вікна.
Наразі масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюються.
За попередніми даними, від уламків скла постраждала жінка 29 років, яку вже доправлено до лікарні. Медики повідомили, що загрози для її життя немає.
Надана медична допомога в умовах лікарні, в подальшому пацієнтка буде лікуватися та спостерігатися хірургом амбулаторно.
Також пошкоджено один приватний житловий будинок та припаркований біля нього автомобіль. Усі подробиці інциденту уточнюються.
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