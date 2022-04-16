Над Запоріжжям сили ППО збили дві ворожі ракети. Внаслідок падіння уламків постраждала жінка, її госпіталізували. Про це повідомляє пресцентр Запорізької ОВА.

Під час повітряної тривоги в одному з районів Запоріжжя сталася надзвичайна подія. За попередніми даними, засобами ППО було збито дві ворожі ракети, уламки яких впали у житловому кварталі. Від вибуху у будинках повилітали вікна.

Наразі масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюються.

За попередніми даними, від уламків скла постраждала жінка 29 років, яку вже доправлено до лікарні. Медики повідомили, що загрози для її життя немає.

Надана медична допомога в умовах лікарні, в подальшому пацієнтка буде лікуватися та спостерігатися хірургом амбулаторно.

Також пошкоджено один приватний житловий будинок та припаркований біля нього автомобіль. Усі подробиці інциденту уточнюються.