Президент Володимир Зеленський заявив про те, що українці мають повертатися до роботи, щоби відновилася економіка країни. Вічно розраховувати на допомогу з-за кордону не доводиться. Про це президент сказав під час зустрічі з українськими журналістами.

Ніхто вам точної відповіді не дасть. Чи можуть повернутися росіяни? Можуть. Але чи потрібно, щоб працювало місто (Київ, -ред.)? Сто відсотків. Ці сім мільярдів (євро, - ред.), про які я говорив раніше - це Для нашої держави нічого.Якщо люди будуть працювати, нам не треба буде принижуватися і просити якісь гроші. Для цього треба, щоб країна працювала і жила.

Водночас президент зауважив, що варто бути готовим до усіх сценарії розвитку війни й не варто очікувати, поки завершаться обстріли.