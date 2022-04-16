Зеленський закликав біженців повертатися до України [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський заявив про те, що українці мають повертатися до роботи, щоби відновилася економіка країни. Вічно розраховувати на допомогу з-за кордону не доводиться. Про це президент сказав під час зустрічі з українськими журналістами.
Ніхто вам точної відповіді не дасть. Чи можуть повернутися росіяни? Можуть. Але чи потрібно, щоб працювало місто (Київ, -ред.)? Сто відсотків. Ці сім мільярдів (євро, - ред.), про які я говорив раніше - це Для нашої держави нічого.Якщо люди будуть працювати, нам не треба буде принижуватися і просити якісь гроші. Для цього треба, щоб країна працювала і жила.
Водночас президент зауважив, що варто бути готовим до усіх сценарії розвитку війни й не варто очікувати, поки завершаться обстріли.
Економіка має запуститись. Місяць нам допоможуть, два місяці допоможуть нам наші партнери, вічно це не буде. Це відповідь на рахунок повернення.
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