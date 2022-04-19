росія планувала військове вторгнення до Білорусі - розвідка [ Редагувати ]
Армія росії планувала військове вторгнення до Білорусі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
- Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про підготовку 1-ї танкової армії росії до вторгнення та захоплення території білорусі.
- Після фальсифікацій президентських виборів в білорусі зс рф розробили план вторгнення та придушення народних протестів.
- Окупація білорусі планувалася під приводом уникнення втягування росії "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами - членами НАТО на Западе".
- Одним з доказів підготовки рф до військової агресії проти сусідньої держави є "Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1-й танковой армии в район выполнения задачи".
Нагадаємо, що Генштаб попередив про загрозу ракетних ударів з території білорусі.
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