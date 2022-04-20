Євросоюз підтримав заклик генсека ООН до великоднього перемир'я в Україні [ Редагувати ]
Країни Євросоюзу підтримують запропоноване генсеком ООН Антоніу Гутеррішем чотириденне перемир'я в Україні з 21 квітня на тлі православного Великодня. Про це повідомив представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.
"Ми, звичайно ж, підтримуємо заклик генсека ООН", - сказав європейський дипломат на прес-конференції в Брюсселі.
Гутерріш вважає, що перемир'я потрібне для відкриття гуманітарних коридорів у Маріуполі, Херсоні, Донеччині та Луганщині.
Україна 20 квітня повідомила про попередні домовленості щодо вивезення мирних жителів Маріуполя. Київ також погодився з пропозицією ООН створити разом із Москвою гуманітарну контактну групу для координації дій.
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