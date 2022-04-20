Країни Євросоюзу підтримують запропоноване генсеком ООН Антоніу Гутеррішем чотириденне перемир'я в Україні з 21 квітня на тлі православного Великодня. Про це повідомив представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

"Ми, звичайно ж, підтримуємо заклик генсека ООН", - сказав європейський дипломат на прес-конференції в Брюсселі.

Гутерріш вважає, що перемир'я потрібне для відкриття гуманітарних коридорів у Маріуполі, Херсоні, Донеччині та Луганщині.

Україна 20 квітня повідомила про попередні домовленості щодо вивезення мирних жителів Маріуполя. Київ також погодився з пропозицією ООН створити разом із Москвою гуманітарну контактну групу для координації дій.