За кожним новим 200-тим, для федерації гострішим стає питання - за які гроші ховати своїх вояків?

ФСБ не вистачає грошей, аби ховати російських військових. Через західні санкції у федерації значно зросли ціни, зокрема й на ритуальні послуги. Відомство просить владу збільшити виплати на церемонію і надгробні пам'ятники для вояк. Більше - дивіться далі.

За 150 кілометрів від Санкт-Петербурга у місті Луга ховають російського солдата – 20-річного Нікіту Аврова. Тіло хлопця привезли з України. На нашу землю він прийшов із війною. Та за що помер?

-Погиб за нашу родину, за мир для каждого из нас.

Як можна загинути за свою батьківщину на території іншої незалежної держави? Такі запитання у росіян, схоже, не виникають. В Україні окупанти грабують будинки, ґвалтують і вбивають мирних жителів. І після такої служби у рф їх називають героями.

За кожним новим 200-тим, для федерації гострішим стає питання - за які гроші ховати своїх вояків? За законом рф, саме держава має оплатити всі ритуальні послуги: оформити документи, купити труну, вінок, перевезти тіло у морг, далі на цвинтар або у крематорій, а також організувати сам похорон. Та виділених грошей для церемонії недостатньо.

Тут для живих військових рф не вистачає, а витрати на мертвих, взагалі, не потрапили в перелік соціальних гарантій, що індексуються щороку. Тож ФСБ просить збільшити держвитрати на поховання російських армійців на 17 відсотків. Такі дані наводить БіБіСі.

Зважаючи на представлений проект ФСБ, компенсація витрат на поховання одного загиблого на військовій службі зросте від 7 800 до 11 000 рублів. А загалом, процесія коштуватиме від 56 400 до 74 200 рублів, залежно від його статусу та місця поховання.

Військовий ранг, дійсно має значення, від нього залежить "велич церемонії" та навіть якість надгробного пам'ятника.

Наразі держава готова заплатити за пам'ятник загиблому контрактнику до 35 171 рублів. Дешевше обходяться країні пам'ятники загиблим солдатам-строковикам, курсантам та резервістам, покликаним на військові збори. Для такого надгробка передбачено до 28 178 рублів.

За підрахунками Бі-Бі-Сі, кожен 5-тий загиблий російський військовий - офіцер. І це, увага, лише офіційні дані кремля - 1351 убитий. З тілами не визнаних загиблих відбувається наступне:

Володимир Зеленський - Президент України:

Мы хотим их передать. Мы хотим их отдавать, мы не хотим держать трупы…. мешки нам предлагали.

Володимир Лямзін - начальник центрального управління ЦВС ЗС України:

Їх солдати нікому не потрібні. У більшості тіл немає документів, тобто вони вже в такому стані, що їх неможливо впізнати без експертизи ДНК, документами не можна підтвердити їх особу. Це ще раз свідчить про те, що в рф до своїх військових відносяться як до гарматного м'яса.

Тож вислів "своїх не кидаємо" змінюється на "своїх не завжди забираємо". Адже, за кожного вбитого солдата кремль має виплатити компенсацію його родині, або ж принаймні організувати поховання. А немає доказів смерті - немає витрат.